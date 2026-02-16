Реклама

20:44, 16 февраля 2026Интернет и СМИ

Гоблин обратился к посетителям БДСМ-отелей

Блогер Пучков предупредил посетителей БДСМ-отелей о скрытой съемке в номерах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: solepsizm / Shutterstock / Fotodom

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, обратился к людям, которые посещают БДСМ-отели. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он предупредил их о том, что в номерах таких отелей может вестись скрытая съемка.

Гоблин комментировал новость о том, что спрос на комнаты в отелях с интимными услугами вырос перед 14 февраля. «Когда вы ходите в подобные заведения (...), помните: там везде установлена видео- и звукозаписывающая аппаратура. Все, что вы там вытворяете, все снимают», — заявил Пучков.

Он также добавил, что записи с участием посетителей могут выложить в сеть. Переводчик призвал не пользоваться услугами таких отелей.

Ранее Пучков обратился к россиянам, которые делают интимные фотографии. Блогер предупредил их, что эротические фотографии могут оказаться в открытом доступе и попасться знакомым и родственникам.

