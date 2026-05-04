11:01, 4 мая 2026

В Литве начались учения с участием стран НАТО

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Leon Kuegeler / Reutres

Полевые тактические учения начались на востоке Литвы. Об этом сообщило министерство обороны республики, передает «Интерфакс».

«Способность действовать сообща, используя общие системы связи и тактики, обеспечивает быстрое и скоординированное реагирование в случае кризиса», — указано в сообщении литовского оборонного ведомства.

Отмечается, что в учениях будут участвовать военнослужащие из Германии, Польши и Великобритании, а всего общая численность участников составляет 2,5 тысячи человек. В ходе учений, как добавили в Минобороны, будет задействовано более 300 единиц военной техники.

Ранее, в феврале, страны НАТО провели учения в Литве, имитировавшие вторжение России в прибалтийскую страну. В ходе учений силы альянса потерпели поражение.

