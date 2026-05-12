Украина приняла участие в военных учениях НАТО

AP: Украина поучаствовала в учениях НАТО по защите Швеции

Украина присутствовала на военных учениях Североатлантического альянса под руководством Швеции. Об этом сообщили журналисты агентства Associated Press, побывавшие на тренировочных мероприятиях НАТО.

Согласно их сценарию, Швеция оказалась под угрозой со стороны неназванной страны, которая наращивала войска вдоль восточной границы альянса. «И, что необычно, Украина, не являющаяся членом НАТО, присутствовала там, чтобы консультировать по вопросам применения беспилотников в войне», — сообщает издание.

Отмечается, что на учениях, которые «провели с учетом реальной угрозы», также присутствовали американские войска. Теоретический сценарий военной подготовки предполагает, что шведский остров Готланд может столкнуться с отключениями электроэнергии и нехваткой продовольствия из-за диверсий. В этой связи, как пишут журналисты, НАТО решили проверить, что смогут предпринять члены объединения до того, как будет применена пятая статья о коллективной обороне.

«Теоретически это может произойти завтра», — заявил контр-адмирал и руководитель учений Йонас Викстрем.

Глава шведского МИД Мария Мальмер ранее сказала, что правительство ее страны создаст новую разведслужбу, которая начнет свою работу в январе 2027 года. «В ходе продолжающегося конфликта на Украине стало совершенно очевидно, что информационное превосходство и способность быстро и непрерывно адаптировать различные технические системы так же важны, как и передовые системы вооружения», — добавила дипломат.

Не так давно сообщалось, что Норвегия предоставила для Украины около 302 миллионов долларов в рамках инициативы PURL по закупкам оружия для Киева странами НАТО.