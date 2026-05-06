Страна НАТО выделила для Украины около 302 миллионов долларов

Норвегия предоставила для Украины около 302 миллионов долларов в рамках инициативы PURL по закупкам оружия для Киева странами НАТО. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства Норвегии.

«Норвегия предоставляет Украине примерно 2,8 миллиарда норвежских крон (около 302 миллионов долларов — прим. «Ленты.ру») через механизм PURL», — утверждается в публикации.

По данным норвежского правительства, страна уже выделила для Украины более 1,35 миллиарда долларов в общей сложности в рамках этой инициативы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три страны присоединились к инициативе PURL в ходе саммита Европейского союза на Кипре.