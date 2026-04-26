Три страны присоединились к инициативе по закупкам оружия для Украины

Зеленский: Три страны присоединились к PURL в ходе саммита ЕС на Кипре

Три страны присоединились к инициативе НАТО PURL по закупкам оружия для Киева в ходе саммита Европейского союза (ЕС) на Кипре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы благодарны трем странам. Мы договорились, что это будет непубличная информация — относительно каких конкретно стран. И три страны присоединились к программе PURL во время саммита на Кипре на общую сумму где-то 350-400 миллионов евро», — сказал он.

По словам украинского лидера, речь идет о закупках вооружений для оперативного закрытия приоритетных потребностей Вооруженных сил Украины.

Ранее Зеленский рассказал о «мегасделке» с Германией, которая включает в себя поставки вооружений на четыре миллиарда евро. Он отметил, что разрабатываемые соглашения могут стать крупнейшим в этой сфере договором между европейскими государствами.