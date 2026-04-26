Три страны присоединились к инициативе по закупкам оружия для Украины

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:53, 26 апреля 2026

Зеленский: Три страны присоединились к PURL в ходе саммита ЕС на Кипре
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Три страны присоединились к инициативе НАТО PURL по закупкам оружия для Киева в ходе саммита Европейского союза (ЕС) на Кипре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы благодарны трем странам. Мы договорились, что это будет непубличная информация — относительно каких конкретно стран. И три страны присоединились к программе PURL во время саммита на Кипре на общую сумму где-то 350-400 миллионов евро», — сказал он.

По словам украинского лидера, речь идет о закупках вооружений для оперативного закрытия приоритетных потребностей Вооруженных сил Украины.

Ранее Зеленский рассказал о «мегасделке» с Германией, которая включает в себя поставки вооружений на четыре миллиарда евро. Он отметил, что разрабатываемые соглашения могут стать крупнейшим в этой сфере договором между европейскими государствами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok