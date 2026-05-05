13:59, 5 мая 2026Мир

Страна НАТО решила создать новую разведслужбу из-за Украины

Глава МИД Швеции Мальмер Стенергард объявила о создании новой разведслужбы
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / via Reuters

Правительство Швеции создаст новую разведслужбу, которая начнет свою работу в январе 2027 года. Об этом объявила глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард в ходе пресс-конференции, доступной на сайте ведомства.

«В ходе продолжающегося конфликта на Украине стало совершенно очевидно, что информационное превосходство и способность быстро и непрерывно адаптировать различные технические системы так же важны, как и передовые системы вооружения», — сказала дипломат.

По ее словам, новая Служба внешней разведки Швеции (UND) будет сопоставима с британской MI6.

При этом в стране уже существуют военная Служба разведки и обеспечения безопасности (MUST), которая отвечает за противодействие внешним угрозам, а также Полиция безопасности SÄPO, в задачи которого входит контрразведка и борьба с терроризмом.

Глава МИД сообщила, что новая служба возьмет на себя часть обязанностей MUST и будет тесно сотрудничать с Вооруженными силами Швеции и SÄPO.

Ранее Швеция запустила первый разведывательный спутник для наблюдения за Россией. Запуск состоялся с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии и был осуществлен американской аэрокосмической корпорацией SpaceX.

