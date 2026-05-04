06:11, 4 мая 2026

Швеция запустила военный спутник для слежки за Россией. На что способен космический аппарат размером со стиральную машину?

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

Швеция запустила первый разведывательный спутник для наблюдения за Россией. Запуск состоялся с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии и был осуществлен американской аэрокосмической корпорацией SpaceX, передает телеканал SVT Nyheter.

Спутнику размером со стиральную машинку потребуется около месяца, чтобы выйти на правильную орбиту. После этого он будет совершать один оборот вокруг Земли за полтора часа.

Спутник-шпион будет следить за военными целями

Аппарат будет использоваться в том числе для составления карт военных целей в России. Кроме того, предполагается, что в дальнейшем такие спутники будут предупреждать об угрозах и отслеживать перемещения войск, в том числе в районах, связанных с Балтийским морем и Арктикой.

Командующий Космическими силами Андерс Сандеман назвал событие знаменательным днем. Он пояснил, что спутники необходимы из-за расширения потенциальной зоны ответственности ВС Швеции после вступления в НАТО и получения страной нового оружия с постоянно увеличивающейся дальностью стрельбы. При этом аппараты не будут обладать наступательными возможностями, отметил Сандеман.

На текущий момент шведские военные используют данные спутников союзников и коммерческих операторов. Однако Сандеман отметил, что Швеция планирует быстро нарастить собственные возможности для работы в космосе. Такой «чрезвычайно напряженный график» он объяснил «серьезной необходимостью».

В течение двух лет Швеция выведет на орбиту Земли дюжину собственных спутников

Андерс Сандеманкомандующий Космическими силами Швеции

Управление спутниками будет осуществляться из Центра космических операций в штабе Военно-воздушных сил в Уппсале, однако в случае конфликта он может быть перенесен.

Самолет-разведчик ВВС Швеции проложил маршруты для ударов ВСУ по Ленобласти

В марте сообщалось, что разведывательный самолет Королевских ВВС Швеции S102B Korpen (борт SVF680), замеченный в Финляндии вдоль границы с Россией, изучил в Ленинградской области ответные действия российских средств противовоздушной обороны (ПВО) и проложил новые маршруты для ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также отмечалось, что в целях разведки шведская сторона задействовала группировку радиолокационных спутников финской компании ICEYE, способных отслеживать передвижения российской военной техники.

В августе 2024 года директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт заявил, что США предоставили ВСУ сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область. По его словам, украинская сторона получила около 400 тысяч спутниковых снимков.

Ранее стало известно, что Национальное агентство геопространственной разведки и Космические силы США планируют в 2026 году начать запуск спутников программы Ground Moving Target Indicator (GMTI), позволяющих отслеживать движущиеся на суше и море цели.

