В США сообщили о доступе ВСУ к спутниковым снимкам для нападения на Россию

NGA: ВСУ получили от США 400 тысяч спутниковых снимков для нападения на Россию

Директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт заявил, что США предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область. Его слова приводит РИА Новости.

На конференции по национальной безопасности и разведке США Уитворт сообщил, что ВСУ получили порядка 400 тысяч спутниковых снимков для нападения на Россию.

«Мы сделали доступными коммерческие изображения через портал, известный как G-EGD, где находятся более четырехсот тысяч записей», — сообщил он.

Однако военный не подтвердил прямо, что ВСУ используют сведения с портала для нападения на Россию. Он обещал перенаправить запрос к Киеву за подтверждением и подчеркнул, что доступ к ресурсу у украинской стороны сохраняется всегда.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ утром 6 августа. После вторжения украинских военных в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.

