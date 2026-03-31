15:17, 31 марта 2026

Самолет S102B Korpen ВВС Швеции проложил маршруты для ударов ВСУ по Ленобласти

Иван Потапов
Разведывательный самолет Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Швеции S102B Korpen (борт SVF680), замеченный в Финляндии вдоль границы с Россией, изучил в Ленинградской области ответные действия российских средств противовоздушной обороны (ПВО) и проложил новые маршруты для ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Задача включает отслеживание развертывания и смены позиций зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности по излучению их радиолокационных станций, а также обнаружение перемещений мобильных огневых групп по активности их средств связи и обмена данными с командными пунктами», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что в целях разведки шведская сторона задействовала группировку радиолокационных спутников финской компании ICEYE, способных отслеживать передвижения российской военной техники.

Ранее из данных портала Flightradar24 стало известно, что самолет-разведчик Швеции ведет мониторинг российской границы в направлении Санкт-Петербурга.

В марте ВСУ семь дней подряд били по Ленобласти.

