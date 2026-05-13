Россия
13:27, 13 мая 2026

В России отреагировали на первые в истории Сербии учения НАТО

Никита Абрамов
Фото: Marko Djurica / Reuters

Учения НАТО, которые впервые проводятся на территории Сербии, являются ошибкой. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник, его слова приводит RTVI.

Он напомнил, что Североатлантический альянс планировал отработать в ходе учений методы и процедуры, которые используются в миротворческих операциях.

«Отработка миротворческих операций. Ну что такое миротворцы? Мы знаем, чем это заканчивается. Миротворческая операция заканчивается войнами, потерями. Поэтому я думаю, что здесь все-таки сербы ошибаются. Надо было держать марку», — сказал парламентарий.

О проведении учений ранее сообщило Минобороны Сербии. Отмечалось, что в мероприятиях приняли участие около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ходом учений следили наблюдатели из нескольких стран НАТО.

