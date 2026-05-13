В России отреагировали на первые в истории Сербии учения НАТО

Учения НАТО, которые впервые проводятся на территории Сербии, являются ошибкой. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник, его слова приводит RTVI.

Он напомнил, что Североатлантический альянс планировал отработать в ходе учений методы и процедуры, которые используются в миротворческих операциях.

«Отработка миротворческих операций. Ну что такое миротворцы? Мы знаем, чем это заканчивается. Миротворческая операция заканчивается войнами, потерями. Поэтому я думаю, что здесь все-таки сербы ошибаются. Надо было держать марку», — сказал парламентарий.

О проведении учений ранее сообщило Минобороны Сербии. Отмечалось, что в мероприятиях приняли участие около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ходом учений следили наблюдатели из нескольких стран НАТО.