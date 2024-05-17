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13:34, 17 мая 2024Бывший СССР

Путин назвал вопрос легитимности Зеленского делом украинской правовой системы

Президент РФ Путин: легитимность Зеленского — дело украинской правовой системы

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

На вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского должна ответить украинская правовая и политическая система. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Там в Конституции [Украины] есть разные варианты оценки. Эту оценку должен дать прежде всего Конституционный суд», — сказал президент.

Он также отметил, что для России вопрос легитимности Зеленского имеет значение, так как судьбоносные документы надо подписывать с легитимными властями.

Ранее Путин заявил, что был в постоянном контакте с Зеленским до острой фазы конфликта на Украине.

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      Илья Таксюр
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