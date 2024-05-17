Путин рассказал о постоянном контакте с Зеленским до острой фазы конфликта

Путин заявил о постоянном контакте с Зеленским до острой фазы конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что был в постоянном контакте с Владимиром Зеленским до острой фазы конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы раньше с ним общались, были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооруженной борьбы», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о легитимности власти Зеленского после окончания срока его полномочий и о том, будет ли он после этого разговаривать с украинским политиком.

Ранее Зеленский заявил, что Запад боится президента России, несмотря на больший объем экономики и военный потенциал. Кроме того, по его словам, западные страны испытывают страх перед прямым участием в конфликте на Украине, так как опасаются полномасштабного столкновения с Москвой.