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13:28, 17 мая 2024Бывший СССР

Путин рассказал о постоянном контакте с Зеленским до острой фазы конфликта

Путин заявил о постоянном контакте с Зеленским до острой фазы конфликта

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что был в постоянном контакте с Владимиром Зеленским до острой фазы конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы раньше с ним общались, были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооруженной борьбы», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о легитимности власти Зеленского после окончания срока его полномочий и о том, будет ли он после этого разговаривать с украинским политиком.

Ранее Зеленский заявил, что Запад боится президента России, несмотря на больший объем экономики и военный потенциал. Кроме того, по его словам, западные страны испытывают страх перед прямым участием в конфликте на Украине, так как опасаются полномасштабного столкновения с Москвой.

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      Кристина Есикова
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