В Кремле озвучили позицию России по вопросу легитимности Зеленского

Песков: в вопросе легитимности Зеленского Россия исходит из позиции Путина

Россия в вопросе легитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины исходит из позиции, озвученной президентом России Владимиром Путиным на пресс-конференции в Китае. Позицию Москвы озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы исходим из той позиции, которая была изложена президентом России. Он об этом рассказал в Китае на своей пресс-конференции. Все это могли слышать, и там все было четко сказано», — сказал он.

На пресс-конференции, которая прошла в Китае 17 мая, президент России Владимир Путин заявил, что на вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского должна ответить украинская правовая и политическая система. Кроме того, он подчеркнул, что для России вопрос легитимности Зеленского имеет значение, так как судьбоносные документы надо подписывать с легитимными властями.