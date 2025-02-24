В Киев прибыли президент Финляндии и премьеры Дании и Швеции

В Киев прибыли президент Финляндии и премьеры Дании, Швеции, Исландии и Норвегии

В Киев утром 24 февраля прибыл президент Финляндии Александр Стубб. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на собственного корреспондента.

Вместе с ним на поезде в столицу Украины приехали премьер-министры Дании, Исландии, Швеции и Норвегии Метте Фредериксен, Криструн Фростадоуттир, Ульф Кристерссон и Йонас Гар Стере.

В понедельник утром в Киев также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Их встретили на вокзале глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел республики Андрей Сибига.

Вместе с тем 24 февраля стало известно о приезде на Украину президентов Канады, Литвы и Латвии Джастина Трюдо, Гитанаса Науседы и Эдгара Ринкевича. Также в столицу страны прибыли премьер-министры Испании и Эстонии Педро Санчес и Кристен Михал.