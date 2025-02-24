В Киев прибыли глава Еврокомиссии и председатель Евросовета

В Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
«Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и председатель Евросовета Антониу Кошта утром в понедельник, 24 февраля, прибыли в Киев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поезд с руководителями Европейского Союза (ЕС) на вокзале встретили глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел республики Андрей Сибига. Отмечается, что в третью годовщину начала специальной военной операции на Украине руководители стран-партнеров Киева планируют обсудить мирное урегулирование и гарантии безопасности для Украины.