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08:42, 24 февраля 2025Бывший СССР

В Киев прибыли глава Еврокомиссии и председатель Евросовета

В Киев прибыли глава Еврокомиссии фон дер Ляйен и председатель Евросовета Кошта
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: @eucopresident

В Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и председатель Евросовета Антониу Кошта утром в понедельник, 24 февраля, прибыли в Киев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд с руководителями Европейского Союза (ЕС) на вокзале встретили глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел республики Андрей Сибига. Отмечается, что в третью годовщину начала специальной военной операции на Украине руководители стран-партнеров Киева планируют обсудить мирное урегулирование и гарантии безопасности для Украины.

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