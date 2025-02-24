Европейские чиновники нашли способ надавить на Трампа

Politico: Европейские чиновники приедут в Киев, чтобы надавить на Трампа

Чиновники Европейского союза (ЕС) и лидеры ряда стран сообщества приедут в Киев, чтобы надавить на президента США Дональда Трампа и выразить недовольство его позицией по конфликту на Украине. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

В частности, в состав делегации войдут глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Кошта, а также лидеры Испании, стран Северной Европы и Балтии и представители ряда стран НАТО, например, Канада. Предполагается, что представители Брюсселя объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Киеву и могут поднять вопрос отправки европейских войск на Украину.

«Нам нужно усвоить, что [Трамп] может принять радикально враждебные решения (...) Нам нужно разработать план безопасности для Европы в то время, когда общественное мнение не готово. И вы не можете сделать это и одновременно вывести около 100 000 американских солдат из Европы», — приводит издание слова одного из европейских дипломатов.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что удивлен сдержанной реакции своего американского коллеги Трампа на хамство европейских союзников США. По словам главы государства, 47-й президент Соединенных Штатов очень интеллигентно реагирует на такое поведение, что не ценят партнеры Трампа из Брюсселя.