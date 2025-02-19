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17:17, 19 февраля 2025Мир

Путин удивился сдержанности Трампа в ответ на хамство европейцев

Путин удивился сдержанной реакции Трампа на хамство европейских союзников США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mikhail Metzel / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что удивлен сдержанной реакции своего американского коллеги Дональда Трампа на хамство европейских союзников США. Слова российского лидера передает ТАСС.

«Удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Соединенных Штатов Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он ведь достаточно интеллигентно себя ведет в их отношении. Но они не закрываются от этого», — сказал Путин.

Ранее британская газета The Financial Times написала, что договор Путина и Трампа, заключенный за спиной Еевропейских союзников Вашингтона и Украины, станет худшим кошмаром Европы.

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