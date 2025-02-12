На Западе назвали худший кошмар Европы

FT: Договор Путина и Трампа за спиной ЕС и Украины станет худшим кошмаром Европы

Договор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заключенный за спиной Европейского союза (ЕС) и Украины, станет худшим кошмаром Европы. Об этом сообщает британская газета The Financial Times (FT).

«Худший кошмар французского президента, как и многих его коллег — это российско-американское соглашение, заключенное за спиной украинцев и европейцев», — говорится в материале.

По мнению авторов FT, европейцы должны сами выступить с конкретным предложением, чтобы инх интересы учитывались за столом переговоров.

Ранее Трамп выложил в соцсетях ссылку на выступление Путина, в котором тот заявил, что скоро европейцы «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком». При этом президент США не сопроводил ее никаким комментарием.