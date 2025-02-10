«Встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком». Трамп обратил внимание на заявление Путина о судьбе Европы

Трамп разместил в TS заявление Путина о том, что Европа встанет у ног США

Американский президент Дональд Трамп выложил на страницу своей соцсети Truth Social ссылку на телеканал NBC News. По ней можно найти материал, в котором говорится о российском лидере Владимире Путине и его заявлении о Европе.

Трамп сделал репост новости. Он обнародовал эту ссылку в своей соцсети. При этом американский лидер не сопроводил ее никаким комментарием.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Трамп обратил внимание на заявление Путина о судьбе Европы

В сообщении NBC News приведены слова президента России о том, что скоро европейцы «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком». Так, по версии американского телеканала, российский лидер отреагировал на введение пошлин США для Канады, Мексики и Китая.

Уверяю вас: [Дональд] Трамп с его характером, с его настойчивостью он довольно быстро наведет там порядок. И все они, вы увидите — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ног хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Все встанет на свои места Владимир Путин президент Российской Федерации

Американский телеканал процитировал заявление президента России, приведенное в интервью журналисту Павлу Зарубину. Там же якобы шла речь о возможном обложении пошлинами США стран Европейского союза (ЕС).

«И вот собираюсь ли я обложить ЕС торговыми пошлинами? Вам как ответить: честно или политкорректно? Да, разумеется, разумеется, я сделаю это», — сказал недавно американский лидер.

В этой же программе вспоминается речь Путина от 2015 года. Тогда он заявил, что подобным образом, вводя многочисленные штрафы и ограничения, поступают именно с вассалами. «Так с союзниками поступают? Нет, так поступают с вассалами, которые осмелились действовать по своему усмотрению. Их наказывают за плохое поведение», — сказал тогда президент России.

В то же время NBC News пишет, что Россия надеется улучшить отношения с США в период президентства Трампа. Указывается также, что 47-й президент Соединенных Штатов «наведет порядок» в Европе.

Владимир Путин Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Американский президент ввел пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая

2 февраля Трамп объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая. В частности, для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов.

Политик указал, что его решение ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики вызвано серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков, в том числе фентанила.

Позднее газета The New York Times писала, что требования президента США к странам являются его беспроигрышной стратегией. Трамп якобы гораздо менее ясно выразился относительно того, в чем именно заключаются эти требования. Все это, по данным газеты, является стратегией, которая позволит американскому лидеру объявить о победе, «когда он сочтет необходимым».

Помимо этого, авторы материала сообщали, что Трамп давно уже дал всем понять многое. В том числе что станет использовать пошлины как «кувалду» против стран, которые отказываются выполнять его условия.