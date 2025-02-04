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10:37, 4 февраля 2025Мир

В требованиях Трампа к Канаде и Мексике увидели особую стратегию

NYT: Требования Трампа к Канаде и Мексике являются его беспроигрышной стратегией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Требования президента США Дональда Трампа к Канаде и Мексике являются его беспроигрышной стратегией. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Трамп гораздо менее ясно выразился относительно того, в чем именно заключаются требования, — это стратегия, которая позволяет ему объявить о победе, когда он сочтет нужным», — передает издание.

Как отмечают авторы материала, американский лидер давно дал понять, что будет использовать пошлины как «экономическую кувалду» против стран, которые отказываются выполнять его условия.

2 февраля Трамп объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая. В частности, для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов.

Политик объяснил, что его решение ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики вызвано серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков, в том числе фентанила.

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