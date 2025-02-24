В Киев прибыли лидеры Канады, Испании и Прибалтики

На форум стран-партнеров Украины прибыли лидеры Канады, Испании и Прибалтики

На форум стран-партнеров Украины в Киеве прибыли лидеры Канады, Испании и Прибалтики. Об этом сообщает издание «Общественное».

Как следует из публикации, в украинскую столицу с визитом прибыли президент Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Испании Педро Санчес, президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич, а также премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

На вокзале Киева их встречали глава МИД Украины Андрей Сибига, а также руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее на Украину для участия в форуме прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.