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15:28, 27 февраля 2025Бывший СССР

Лукашенко высказался о роли Украины в решении украинских вопросов

Лукашенко: Никто не будет решать украинские вопросы без Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Reuters

Киев не участвует в переговорах Москвы и Вашингтона, потому что там обсуждаются двусторонние проблемы, но никто не планирует решать украинские вопросы без Украины. О роли Киева в мирном урегулировании в интервью для БелТА высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Об этом уже и [президент США Дональд] Трамп сказал, в этом ключе. Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет», — заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин также выразил готовность к переговорам с Украиной по урегулированию конфликта.

Ранее Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки по недрам между США и Украиной. Белорусский лидер назвал сделку странной, отметив, что Вашингтон в ее результате может получить самые важные украинские богатства.

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