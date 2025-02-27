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15:24, 27 февраля 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки по недрам между США и Украиной

Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным сделку по недрам между США и Украиной
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным соглашение Украины и США об использовании полезных ископаемых. Об этом сообщает издание БелТА.

«Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял [в разговоре с Путиным], говорю: странно как-то — американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть. Речь же не только о редкоземельных материалах идет у США. Но идет речь о природном газе, о нефти, о логистике, о портах и так далее», — отметил глава государства.

Лукашенко рассказал, что изложил российскому президенту свою позицию по сделке Киева и Вашингтона по недрам в таком ключе. В ответ на это Путин заявил, что все ископаемые есть у России, в связи с чем РФ и США могут договориться и работать вместе.

Президент Белоруссии также оценил отношение России к размещению миротворческих сил Европейского союза на Украине. Он подчеркнул, что Москва никогда не согласится на такое развитие событий.

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