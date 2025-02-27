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15:21, 27 февраля 2025Бывший СССР

Лукашенко оценил отношение России к размещению миротворцев ЕС на Украине

Лукашенко: Россия не согласится на размещение миротворческих сил ЕС на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Россия никогда не согласится на размещение миротворческих сил Европейского союза на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Россия категорически против [размещения на Украине] всяких миротворческих сил со стороны европейских государств», — сказал он.

По словам главы государства, такой является позиция Москвы на сегодняшний день. Он также подчеркнул, что руководство ЕС, прежде всего Германия и Франция, занимают очень агрессивную позицию по отношению к России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине. Он подчеркнул, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон, но Москву никто об этом не спрашивает.

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