Лукашенко оценил отношение России к размещению миротворцев ЕС на Украине

Лукашенко: Россия не согласится на размещение миротворческих сил ЕС на Украине

Россия никогда не согласится на размещение миротворческих сил Европейского союза на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Россия категорически против [размещения на Украине] всяких миротворческих сил со стороны европейских государств», — сказал он.

По словам главы государства, такой является позиция Москвы на сегодняшний день. Он также подчеркнул, что руководство ЕС, прежде всего Германия и Франция, занимают очень агрессивную позицию по отношению к России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине. Он подчеркнул, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон, но Москву никто об этом не спрашивает.