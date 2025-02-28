Трамп поставил Зеленскому жесткое условие

Трамп Зеленскому: Если Украина не пойдет на сделку, то США прекратят всю помощь

Если Украина не пойдет на сделку по урегулированию конфликта, то США полностью прекратят помощь Киеву. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Reuters.

«Либо вы соглашаетесь на сделку по урегулированию [на Украине], либо США умывают руки. А если мы это сделаем, то вам придется делать все самим», — поставил Трамп условие Зеленскому.

По словам Трампа, для Украины это не самый благоприятный сценарий, поскольку у нее «нет карт».

Ранее Трамп Трамп в ходе встречи с Зеленским в Белом доме заявил, что Киев ждут «большие проблемы», так как он знает о тяжелом положении его войск на фронте. В частности, он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими проблемами в сфере набора кадров и испытывают в этом вопросе дефицит.