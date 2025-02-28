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20:30, 28 февраля 2025Мир

Трамп поставил Зеленскому жесткое условие

Трамп Зеленскому: Если Украина не пойдет на сделку, то США прекратят всю помощь
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Если Украина не пойдет на сделку по урегулированию конфликта, то США полностью прекратят помощь Киеву. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Reuters.

«Либо вы соглашаетесь на сделку по урегулированию [на Украине], либо США умывают руки. А если мы это сделаем, то вам придется делать все самим», — поставил Трамп условие Зеленскому.

По словам Трампа, для Украины это не самый благоприятный сценарий, поскольку у нее «нет карт».

Ранее Трамп Трамп в ходе встречи с Зеленским в Белом доме заявил, что Киев ждут «большие проблемы», так как он знает о тяжелом положении его войск на фронте. В частности, он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими проблемами в сфере набора кадров и испытывают в этом вопросе дефицит.

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