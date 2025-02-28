Зеленский раскрыл тему переговоров с сенаторами США

Зеленский обсудил с сенаторами США военную помощь Украине и встречу с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с сенаторами США в Вашингтоне. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Встреча с президентом [США Дональдом] Трампом, усилия по достижению справедливого и крепкого мира, наше видение окончания войны и важность надежных гарантий безопасности стали главными темами наших переговоров», — сообщил политик.

По словам Зеленского, он также обсудил с сенаторами США дальнейшее предоставление военной помощи Киеву Вашингтоном и соответствующие законодательные инициативы.

Ранее сообщалось, что украинский лидер прибыл в США в ночь на 28 февраля. Самолет с Владимиром Зеленским приземлился на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд около двух часов ночи по московскому времени.