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19:51, 28 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл тему переговоров с сенаторами США

Зеленский обсудил с сенаторами США военную помощь Украине и встречу с Трампом
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с сенаторами США в Вашингтоне. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Встреча с президентом [США Дональдом] Трампом, усилия по достижению справедливого и крепкого мира, наше видение окончания войны и важность надежных гарантий безопасности стали главными темами наших переговоров», — сообщил политик.

По словам Зеленского, он также обсудил с сенаторами США дальнейшее предоставление военной помощи Киеву Вашингтоном и соответствующие законодательные инициативы.

Ранее сообщалось, что украинский лидер прибыл в США в ночь на 28 февраля. Самолет с Владимиром Зеленским приземлился на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд около двух часов ночи по московскому времени.

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