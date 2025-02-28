Перебранка Зеленского с Вэнсом и Трампом попала на видео

AP: Вэнс потребовал от Зеленского сказать спасибо США за помощь

Между украинским лидером Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом в ходе переговоров в Белом доме началась перебранка, в которую вмешался глава государства Дональд Трамп. Соответствующие кадры приводит агентство The Associated Press (AP).

В частности, Вэнс начал отчитывать Зеленского за его слова о том, что он не понимает происходящего на Украине. Вице-президент США уличил президента Украины в неуважении и заявил, что он спорит с Трампом в Белом доме.

«Господин президент, со всем уважением, неуважительно прийти в Овальный офис, чтобы оспаривать это перед американскими СМИ (...) Вы хоть раз сказали спасибо?» — возмущенно спросил Вэнс. После этих слов Зеленский повысил голос, и его резко прервал Трамп. Он сказал украинскому лидеру, что тот «не в том положении, чтобы диктовать условия».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отказывалась от разрешения украинского кризиса мирным путем и готова к мирному урегулированию с учетом устранения первопричин конфликта. Трамп указал, что знаком с позицией российского лидера и видит его стремление скорее закончить конфликт на Украине. В то же время он призвал Зеленского к «неизбежным компромиссам».