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20:39, 28 февраля 2025Интернет и СМИ

Корреспондента ТАСС заставили покинуть встречу Трампа и Зеленского

Reuters: Корреспондента ТАСС заставили покинуть встречу Трампа и Зеленского
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Nathan Howard / Reuters

Корреспондента ТАСС заставили покинуть Овальный кабинет в Белом доме в США, где проходит встреча президента США Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что журналист российского информагентства присутствовал на встрече, хотя ТАСС не было включено в список утвержденных для освещения мероприятия СМИ. Как только представителям Белого дома стало известно об этом, корреспондента вывели из Овального кабинета.

О том, что журналист ТАСС будет присутствовать на переговорах Трампа с Зеленским, ранее заявили иностранные журналисты. В частности, об этом написал в X корреспондент Independent Эндрю Файнберг.

Ранее сообщалось, что Трамп накричал на Зеленского в ходе беседы, обсуждая с ним конфликт на Украине. Американский лидер также обвинил украинского коллегу в том, что он играет с жизнями миллионов людей.

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