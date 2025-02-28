Трамп подтвердил подписание соглашения с Зеленским по металлам

Трамп: Соглашение по редкоземельным металлам Украины будет подписано

Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание соглашения по редкоземельным металлам во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом. Об этом сообщает Reuters.

«Сделка с президентом Зеленским по полезным ископаемым Украины будет подписана сегодня», — подчеркнул американский лидер.

По мнению Трампа, данная сделка является «справедливой».

Ранее Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Американский лидер, встречая президента Украины, сказал, что тот прибыл «при полном параде».