Стало известно о работе Макрона и Стармера в обход ЕС по вопросу поддержки Киева

Politico: Макрон и Стармер работают в обход ЕС из-за позиции Венгрии по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер работают в обход Европейского союза (ЕС) по вопросам помощи Киеву из-за позиции Венгрии, которая готова заблокировать решения блока по Украине на саммите Евросовета. Об этом пишет Politico.

По данным газеты, дипломаты ЕС меньше расчитывают на значительные прорывы в ходе предстоящего саммита в Брюсселе. Politico сообщает, что вместо принятия решений на уровне ЕС лидерам Британии и Франции приходится действовать в рамках особых дипломатических форматов, привлекая такие страны, как Турция и Канада и «демонстративно не приглашая пророссийских лидеров ЕС».

По мнению издания, приостановка США военной помощи Украине спровоцировала в Евросоюзе кризис безопасности, который обнаружил «потенциально смертельные трещины» в единстве блока.

Ранее стало известно, что ЕС пытается найти способы обойти возможное вето Венгрии на план по перевооружению Европы, который будет обсуждаться на саммите сообщества в четверг. Предполагается, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не устраивает предложенный проект резкого наращивания трат на оборону. В частности, особую обеспокоенность у Будапешта вызывает идея заимствований и роста государственного долга каждой из стран сообщества.