Из десяти часов саммита ЕС Украине посвятили только 15 минут

Politico: Переговоры по Украине на саммите ЕС прошли всего за 15 минут

Время обсуждения ситуации вокруг конфликта на Украине в ходе саммита Европейского союза (ЕС) 6 марта составило всего 15 минут. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Переговоры по Украине были завершены примерно за 15 минут. Этим все сказано», — передает журнал слова неназванного дипломата ЕС.

При этом отмечается, что обсуждения вопросов обороны Евросоюза проходили «почти 10 часов». Кроме того, лидеры стран сообщества вступили в спор о том, как финансировать увеличение оборонного бюджета на 800 миллиардов евро и какую часть инвестиций направить из европейских и неевропейских источников.

Ранее стало известно, что страны ЕС после завершения саммита отложили принятие заявления по поддержке Украины из-за оппозиции Венгрии. Дополнительно сообщается, что Европейский совет вернется к обсуждению документа на следующей встрече.