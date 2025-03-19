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01:16, 19 марта 2025Мир

Европа захотела нарастить поставки оружия Украине

Bloomberg: Европа хочет ускорить поставки оружия Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Reiner Zensen / IMAGO / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) и Великобритания хотят ускорить поставки оружия Украине перед возможным прекращением огня. Об этом со ссылкой на слова главы британского МИД Дэвида Лэмми сообщает Bloomberg.

«Конечно, мы намерены поставить Украину в максимально сильную позицию в военном и экономическом отношении», — сказал министр.

Он также отметил, что обсудил с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас возможность отправки Киеву военной помощи до прекращения огня. Лэмми подчеркнул, что данная идея рассматривалась и на встрече глав МИД стран «Большой семерки» (G7) в Канаде.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне разговора лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина заявил, что Европа должна участвовать в обсуждении прекращения огня на Украине. «Европа должна сесть за стол переговоров, и все, что связано с европейской безопасностью, должно решаться вместе с Европой», — высказался он.

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