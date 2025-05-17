Госдеп раскрыл содержание разговора Лаврова с госсекретарем США

Госдеп: Лавров и Рубио обсудили план США по мирному урегулированию на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили американский план мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщил Госдепартамент Соединенных Штатов.

«Предложенный Соединенными Штатами всеобъемлющий мирный план описывает наилучший способ продвижения вперед. Госсекретарь подчеркнул призыв президента [США Дональда] Трампа к немедленному прекращению огня и насилия», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что Рубио также поприветствовал достигнутое на недавно прошедших переговорах в Стамбуле соглашение об обмене пленными и передал «решительный призыв президента Трампа: Соединенные Штаты стремятся положить конец войне между Россией и Украиной».

17 мая Лавров и Рубио провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Как сообщили в российском Министерстве иностранных дел, они обсудили итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.

Ранее Трамп заявил, что планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону. Он уточнил, что планирует обсудить с политиком прекращение украинского конфликта и торговлю.