Лавров обсудил с госсекретарем США итоги переговоров в Стамбуле

Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем Рубио по инициативе США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Об этом сообщил МИД РФ.

Уточняется, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. «Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, американский дипломат заверил в готовности Вашингтона и дальше содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Лавров, в свою очередь, отметил позитивную роль США в возобновлении стамбульских переговоров. Кроме того, собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов.

Ранее итоги переговоров в Стамбуле назвали тактическим успехом России. Такое мнение выразила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.