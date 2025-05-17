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16:35, 17 мая 2025Мир

Лавров обсудил с госсекретарем США итоги переговоров в Стамбуле

Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем Рубио по инициативе США
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Об этом сообщил МИД РФ.

Уточняется, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. «Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие», — подчеркивается в заявлении.

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Кроме того, американский дипломат заверил в готовности Вашингтона и дальше содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Лавров, в свою очередь, отметил позитивную роль США в возобновлении стамбульских переговоров. Кроме того, собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов.

Ранее итоги переговоров в Стамбуле назвали тактическим успехом России. Такое мнение выразила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

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