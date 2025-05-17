В Белоруссии итоги переговоров в Стамбуле назвали тактическим успехом России

Эйсмонт назвала итоги переговоров в Стамбуле тактическим успехом России

Итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле стали тактическим успехом России. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«В целом в оценке итогов этого раунда мы согласны с американцами — это, безусловно, пока тактический, но успех руководства России», — сказала она.

Эйсмонт добавила, что Минск готов стать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта, хотя и не напрашивается на это. Если же все стороны согласятся и это будет необходимо, Белоруссия организует мирные переговоры так, «как ни одна другая страна».

Первый раунд мирных переговоров России и Украины состоялся 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились обменяться пленными и продолжить диалог. В США итоги заседания назвали успешными.