Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:28, 17 мая 2025Мир

В Белоруссии итоги переговоров в Стамбуле назвали тактическим успехом России

Эйсмонт назвала итоги переговоров в Стамбуле тактическим успехом России
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле стали тактическим успехом России. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«В целом в оценке итогов этого раунда мы согласны с американцами — это, безусловно, пока тактический, но успех руководства России», — сказала она.

Эйсмонт добавила, что Минск готов стать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта, хотя и не напрашивается на это. Если же все стороны согласятся и это будет необходимо, Белоруссия организует мирные переговоры так, «как ни одна другая страна».

Первый раунд мирных переговоров России и Украины состоялся 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились обменяться пленными и продолжить диалог. В США итоги заседания назвали успешными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков заявил о подготовке условий России для прекращения украинского конфликта

    В США десять человек сбежали из тюрьмы через дырку в туалете

    Мать популярного российского актера высказалась о его уходе в армию

    Енот пробрался в дом к россиянину и попал на видео

    США обеспокоились планами Apple запустить ИИ с Китаем

    В Турции отметили провал Макрона в психологическом доминировании над Эрдоганом

    В Кремле назвали принципиальный момент при подписании документов с Украиной

    Звезда фильмов о «Гарри Поттере» пожаловалась на дикпики

    Врач раскрыла причину обязательной проверки артериального давления

    В Белоруссии итоги переговоров в Стамбуле назвали тактическим успехом России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости