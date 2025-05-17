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10:50, 17 мая 2025Мир

В США заявили об успехе переговоров России и Украины

The American Conservative: Переговоры России и Украины были успешными
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Переговоры России и Украины в Стамбуле были успешными. Об этом заявили журналисты из США в статье издания The American Conservative.

Авторы материала подчеркнули, что первое обсуждение мирного договора между Москвой и Киевом прошло хорошо вопреки негативным прогнозам. «Самое главное, что обе стороны согласились продолжить переговоры», — добавили они.

По мнению американских журналистов, этот успех знаменует именно тот прорыв, на который надеялась администрация президента США Дональда Трампа. Теперь Вашингтону предстоит поощрять продолжение диалога, однако не вмешиваться в него.

«В конце концов наиболее устойчивым миром будет тот, на который согласятся Украина и Россия вместе, а не тот, который будет навязан Соединенными Штатами или Европой», — заключили авторы.

Первый раунд мирных переговоров России и Украины прошел в Стамбуле, Турция, 16 мая. Стороны договорились на обмен пленными (тысячу человек на тысячу) и продолжение диалога.

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