В США заявили об успехе переговоров России и Украины

The American Conservative: Переговоры России и Украины были успешными

Переговоры России и Украины в Стамбуле были успешными. Об этом заявили журналисты из США в статье издания The American Conservative.

Авторы материала подчеркнули, что первое обсуждение мирного договора между Москвой и Киевом прошло хорошо вопреки негативным прогнозам. «Самое главное, что обе стороны согласились продолжить переговоры», — добавили они.

По мнению американских журналистов, этот успех знаменует именно тот прорыв, на который надеялась администрация президента США Дональда Трампа. Теперь Вашингтону предстоит поощрять продолжение диалога, однако не вмешиваться в него.

«В конце концов наиболее устойчивым миром будет тот, на который согласятся Украина и Россия вместе, а не тот, который будет навязан Соединенными Штатами или Европой», — заключили авторы.

Первый раунд мирных переговоров России и Украины прошел в Стамбуле, Турция, 16 мая. Стороны договорились на обмен пленными (тысячу человек на тысячу) и продолжение диалога.