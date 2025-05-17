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09:34, 17 мая 2025Интернет и СМИ

Попытка президента Украины сделать спектакль из переговоров сыграла на руку России

Público: Попытка Зеленского сделать спектакль из переговоров сыграла на руку РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leon Neal / Reuters

Попытка украинского президента Владимира Зеленского устроить спектакль на недавних переговорах оказалась лишь на руку России. Об этом написала испанская газета Público.

В статье сказано, что «театральная стратегия» Зеленского оказалась провальной. Киев в целом показал свою недальновидность.

Проблема в том, счел автор материала, что украинский президент не учитывал сложность дипломатии Москвы. При этом стратегия Кремля именно то и делает, что «заставляет противника нервничать и не дает никаких подсказок о его реальной дорожной карте».

«У Москвы же сейчас есть четкая цель: добиться превосходства на поле боя, прежде чем вести переговоры о перемирии, — сказано в сообщении. — И театральные игры Зеленского помогают этим планам, так как дают Москве бесценное время».

Переговоры России и Украины прошли 16 мая. Всего они длились два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, Москва довольна итогом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

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