Público: Попытка Зеленского сделать спектакль из переговоров сыграла на руку РФ

Попытка украинского президента Владимира Зеленского устроить спектакль на недавних переговорах оказалась лишь на руку России. Об этом написала испанская газета Público.

В статье сказано, что «театральная стратегия» Зеленского оказалась провальной. Киев в целом показал свою недальновидность.

Проблема в том, счел автор материала, что украинский президент не учитывал сложность дипломатии Москвы. При этом стратегия Кремля именно то и делает, что «заставляет противника нервничать и не дает никаких подсказок о его реальной дорожной карте».

«У Москвы же сейчас есть четкая цель: добиться превосходства на поле боя, прежде чем вести переговоры о перемирии, — сказано в сообщении. — И театральные игры Зеленского помогают этим планам, так как дают Москве бесценное время».

Переговоры России и Украины прошли 16 мая. Всего они длились два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, Москва довольна итогом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.