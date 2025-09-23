Мир
Госсекретарь США призвал Украину согласиться на договоренности по урегулированию

Анжелика Бережная
Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Украине стоит согласиться на договоренности по урегулированию конфликта с Россией. С таким призывом выступил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с NBC.

Представитель американской администрации отметил, что для президента США Дональда Трампа завершение конфликта является приоритетом. «Украинцы должны согласиться на мирное урегулирование», — сказал Рубио.

Госсекретарь также рассказал, что США не станут вечно исполнять роль стороны, способной вести диалог со всеми участниками конфликта. «Рано или поздно [США] могут принять решение о введении новых санкций», — пояснил он.

Ранее Рубио заявил, что США не настроены принимать новые меры против России, пока страны Европы покупают российскую нефть. По его словам, Европа требует от Вашингтона принять новые меры, однако есть европейские страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России.

