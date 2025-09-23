Госсекретарь США призвал Украину согласиться на договоренности по урегулированию

Рубио: Украине стоит согласиться на договоренности по урегулированию

Украине стоит согласиться на договоренности по урегулированию конфликта с Россией. С таким призывом выступил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с NBC.

Представитель американской администрации отметил, что для президента США Дональда Трампа завершение конфликта является приоритетом. «Украинцы должны согласиться на мирное урегулирование», — сказал Рубио.

Госсекретарь также рассказал, что США не станут вечно исполнять роль стороны, способной вести диалог со всеми участниками конфликта. «Рано или поздно [США] могут принять решение о введении новых санкций», — пояснил он.

Ранее Рубио заявил, что США не настроены принимать новые меры против России, пока страны Европы покупают российскую нефть. По его словам, Европа требует от Вашингтона принять новые меры, однако есть европейские страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России.