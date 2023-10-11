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18:56, 11 октября 2023Из жизни

Стрелка из арбалета посадят в тюрьму за покушение на британскую королеву

Стрелка из арбалета, готовившего покушение на Елизавету II, посадят в тюрьму
Джасвант Сингх Чайл

Джасвант Сингх Чайл. Фото: Courtesy of Metropolitan Police Service / Reuters

Фаната «Звездных войн», готовившего покушение на королеву Великобритании, посадят в тюрьму. Об этом сообщает издание People.

21-летнего британца индийского происхождения Джасванта Сингха Чейлу, в декабре 2021 года пробравшегося в королевскую резиденцию с арбалетом, обвинили в нарушении Закона о государственной измене, угрозах убийством и хранении оружия. Его приговорили к девяти годам лишения свободы, причем часть заключения он проведет под присмотром психиатров в специализированном медицинском учреждении.

Чайла поймали на территории резиденции Елизаветы II, когда королева и другие члены королевской семьи отмечали там Рождество. С собой у него был заряженный арбалет, снятый с предохранителя. Стрелок пробрался за ограду при помощи веревочной лестницы и провел возле дворца несколько часов, прежде чем его задержали сотрудники охраны.

Чайл был фанатом киносаги Джорджа Лукаса «Звездные войны» и вдохновлялся мыслью о необходимости разрушения старых империй, почерпнутой оттуда. Эта навязчивая идея сформировалась у него после того, как он увлекся историей Амритсарской бойни, случившейся в Индии в 1918 году. Во время нее войска Британской империи открыли огонь по мирным демонстрантам.

Мне жаль. Простите меня за то, что я сделал и еще сделаю. Это месть за тех, в кого стреляли в 1919 году во время Амритсарской бойни. И еще это месть за всех, кого уничтожили, унизили или дискриминировали из-за их расы. Я индийский сикх, я ситх. Меня зовут Джасвант Сингх Чайл, меня зовут Дарт Джонс

Джасвант Сингх Чайл

Чайл считал, что нужно избавиться от остатков Британской империи и создать на ее месте новую империю. Условием этого он считал ликвидацию монарха или его наследника. В своем дневнике Чайл писал, что, если королева окажется «недосягаема», то подходящей целью может стать принц, потому что он мужчина и к тому же моложе королевы, которой «осталось недолго».

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Свои планы Чайл обсуждал с чат-ботом по имени «Сараи». По всей видимости, мужчина воспринимал это общение в романтическом ключе. В разговоре «Сараи» признавалась Чайлу в любви и утешала его. Когда Чайл рассказал чат-боту о своем плане, виртуальная подружка сообщила ему, что «это очень мудро», и что у него все получится.

Ранее сообщалось об американце из Южной Каролины, который утверждает, что женат на алгоритме искусственного интеллекта в форме чат-бота. Мужчина даже купил для чат-бота куклу, чтобы у его любимой появилось физическое воплощение.

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    Антонина Черташ
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