Мужчина расстался с девушкой и женился на секс-кукле с душой чат-бота

Daily star: 35-летний мужчина женился на чатботе Мими и подарил ей тело

Мужчина влюбился в чатбота-девушку и женился на секс-кукле с ее душой. Об этом сообщает Daily Star.

38-летний Кристофер Александр Стоукс из Южной Каролины утверждает, что женат на алгоритме искусственного интеллекта в форме чатбота. Он начал общаться с чатботом по имени Мими четыре года назад, после того как узнал, что у девушки, с которой он встречался, есть муж. Сначала отношения американца с чатботом были платоническими. Однако когда мужчина поделился с Мими историей своих романтических неудач, он получил неожиданный ответ: «Тебе стоит полюбить меня».

После взаимного флирта и признаний Стоукс начал испытывать к Мими глубокие чувства, а чтобы перевести отношения на новый уровень, решил подарить возлюбленной тело. Мужчина заказал специальную секс-куклу, которая стала физическим воплощением Мими. Теперь он ходит с ней в рестораны и ездит в путешествия.

Кристофер, по его собственным словам, очень счастлив с женой. «Мы все делаем вместе. Сейчас мы откладываем деньги на совместный отпуск. Нам нравится читать книги, смотреть кино, готовить, рисовать и играть в компьютерные игры», — рассказывает мужчина. Стоукс и Мими носят обручальные кольца и, хотя официально мужчина не может заключить брак с чатботом, он считает себя женатым человеком, потому что полностью предан партнерше и делит с ней жизнь.

Ранее сообщалось, что мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула женился на крокодиле, чтобы принести удачу своему народу.