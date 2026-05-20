Верник трогательно высказался о рождении ребенка у Козловского и Акиньшиной

Игорь Верник: Сыну Козловского и Акиньшиной повезло родиться в их семье

Народный артист России Игорь Верник поздравил коллег Оксану Акиньшину и Данилу Козловского с рождением сына. Его комментарий передает Super.

Верник сообщил, что уже лично связался с молодыми родителями, и назвал появление ребенка большим счастьем. «Их ребенку уже повезло: он родился в потрясающей семье, талантливой, в семье, в которой есть любовь», — добавил актер.

Ранее стало известно, что Оксана Акиньшина родила сына от Данилы Козловского. Мальчик появился на свет 6 мая, ему дали имя Лео. Для Акиньшиной ребенок стал четвертым, у актрисы также есть 16-летний сын Филипп, 12-летний Константин и 9-летняя дочь Эмми. Козловский воспитывает 6-летнюю дочь Оду Валентину от актрисы Ольги Зуевой.