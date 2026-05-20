Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:45, 20 мая 2026Культура

Верник трогательно высказался о рождении ребенка у Козловского и Акиньшиной

Игорь Верник: Сыну Козловского и Акиньшиной повезло родиться в их семье
Ольга Коровина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Народный артист России Игорь Верник поздравил коллег Оксану Акиньшину и Данилу Козловского с рождением сына. Его комментарий передает Super.

Верник сообщил, что уже лично связался с молодыми родителями, и назвал появление ребенка большим счастьем. «Их ребенку уже повезло: он родился в потрясающей семье, талантливой, в семье, в которой есть любовь», — добавил актер.

Ранее стало известно, что Оксана Акиньшина родила сына от Данилы Козловского. Мальчик появился на свет 6 мая, ему дали имя Лео. Для Акиньшиной ребенок стал четвертым, у актрисы также есть 16-летний сын Филипп, 12-летний Константин и 9-летняя дочь Эмми. Козловский воспитывает 6-летнюю дочь Оду Валентину от актрисы Ольги Зуевой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с предупреждением после переговоров с Путиным. Что встревожило лидера Китая?

    Артемию Лебедеву отказали в шенгенской визе

    Двое российских подростков попали под следствие за ложное сообщение в полицию

    Иран поставил США и Израилю жесткий ультиматум

    В Литве закрыли воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом

    Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в страну БРИКС

    ВСУ выпустили по России свыше семи сотен беспилотников

    Российский пенсионер год жил с разорванным сердцем

    Москвич завалил квартиру мусором до потолка и привлек внимание полиции

    В России допустили удары по Латвии и Одессе из-за угроз Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok