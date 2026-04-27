В США заявили о последствиях для Киева из-за запрета РФ на транзит нефти из Казахстана

Politico: Запрет РФ на транзит нефти из Казахстана в ФРГ ударит по Украине

Решение России перекрыть ФРГ доступ к казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» может грозить серьезными последствиями для Берлина и Киева. Об этом пишет издание Politico.

В публикации говорится, что Москва намерена с 1 мая прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба». По информации от издания, это грозит тяжелыми последствиями, так как Астана поставляет почти 20 процентов нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод, который производит 90 процентов бензина, авиационного керосина и не только.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Украина может снова перекрыть нефтепровод «Дружба».