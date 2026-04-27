Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:17, 27 апреля 2026Экономика

В США заявили о последствиях для Киева из-за запрета РФ на транзит нефти из Казахстана

Politico: Запрет РФ на транзит нефти из Казахстана в ФРГ ударит по Украине
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Решение России перекрыть ФРГ доступ к казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» может грозить серьезными последствиями для Берлина и Киева. Об этом пишет издание Politico.

В публикации говорится, что Москва намерена с 1 мая прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба». По информации от издания, это грозит тяжелыми последствиями, так как Астана поставляет почти 20 процентов нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод, который производит 90 процентов бензина, авиационного керосина и не только.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Украина может снова перекрыть нефтепровод «Дружба».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok