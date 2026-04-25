Фицо: Украина может снова перекрыть «Дружбу» после получения кредита ЕС

Украина может снова перекрыть нефтепровод «Дружба» после получения кредита от Евросоюза (ЕС). О возможном новом отключении заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вчера в ходе неформального разговора с председателем Европейской комиссии (Урсулой фон дер Ляйен) я высказал мнение, что меня бы вообще не удивило, если бы после получения военного кредита на 90 миллиардов евро (Владимир Зеленский) решил снова сделать "Дружбу" неработающей», — заявил Фицо.

Ранее агентство Reuters сообщало, что выделенный Евросоюзом кредит Киеву в размере 90 миллиардов евро не сможет полностью покрыть военные расходы Украины. Утверждается, что одобрение кредита стало спасательным кругом, но Киеву могут потребоваться дополнительные средства для удовлетворения военных нужд.