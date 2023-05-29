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14:17, 29 мая 2023Экономика

Валютные резервы Саудовской Аравии рекордно снизились

Bloomberg: валютные резервы Саудовской Аравии упали в апреле до 410 миллиардов долларов
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Rushdi Fatani / Unsplash

Валютные резервы Саудовской Аравии упали в апреле до рекордно низкого уровня более чем за 13 лет. Об этом со ссылкой на ежемесячный отчет центрального банка королевства пишет Bloomberg.

По данным ЦБ, чистые активы страны упали в прошлом месяце до 1,538 триллиона риалов (410 миллиардов долларов). Они снижаются пятый месяц подряд, что стало самым продолжительным падением с начала 2019 года. С момента достижения исторического максимума в августе 2014 года резервы Саудовской Аравии сократились более чем на 44 процента.

Сокращение запасов с ноября достигло почти 42 миллиардов долларов, что является очевидным признаком того, что королевство еще не использовало прошлогодние нефтяные доходы в размере 326 миллиардов долларов для пополнения резервов центрального банка. Обычно высокие цены на нефть и большой объем производства приводили к росту валютных запасов, но год назад власти Саудовской Аравии объявили, что планируют сохранить эти деньги, и позже решат, как их распределить. По данным министерства финансов Саудовской Аравии, в прошлом году профицит бюджета составил 103,9 миллиарда риалов.

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По словам министра финансов Мохаммеда Аль-Джадана, правительство установило нижнюю и верхнюю границы уровня резервов в качестве доли от объема экономического производства. Эти запасы важны для защиты государственных финансов и поддержания курса национальной валюты к доллару США на уровне 3,75 риала за один доллар.

В мае Международный валютный фонд (МВФ) предсказал королевству экономические проблемы, если цены на нефть останутся на отметке ниже 80 долларов за баррель. Если прогноз МВФ по средней стоимости нефти в этом году в 73 доллара окажется верным, то дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2023 году составит 1,1 процента ВВП. Профицита удастся достичь только в том случае, если средняя цена нефти достигнет 80,9 доллара за баррель.

Ранее Саудовская Аравия выразила недовольство в связи с тем, что Москва, по мнению королевства, не полностью выполнила обещание сократить добычу нефти на фоне западных санкций. По словам источников The Wall Street Journal, трения между двумя крупнейшими производителями нефти в мире становятся все более очевидными накануне министерской встречи стран ОПЕК+, которая состоится в Вене 4 июня.

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