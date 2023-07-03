Россия анонсировала сокращение поставок нефти за рубеж

Новак: в августе Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

В августе текущего года Россия снизит поставки нефти за рубеж на 500 тысяч баррелей в сутки. Добровольное сокращение экспорта анонсировал вице-премьер Александр Новак, пишет «Интерфакс».

Он объяснил, что уменьшить поставки топлива необходимо для того, чтобы сбалансировать рынок. Однако вице-премьер не уточнил, с какого месяца и до какого уровня экспорт начнет сокращаться.

Параллельно с заявлением о поставках нефти на мировые рынки выступила Саудовская Аравия. Государство приняло решение продлить добровольное сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки на август. Изначально мера была рассчитана только на июль.

На фоне новостей от двух членов ОПЕК+ цены на нефть эталонного сорта Brent подскочили более чем на 1,5 процента. По состоянию на 12:55 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent росла до 76,47 доллара за баррель, августовских фьючерсов на сорт WTI — до 71,7 доллара.

Ранее российские власти заявили о добровольном снижении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки — мера должна была вступить в силу с марта, однако позже правительство пересмотрело сроки, и в действительности сокращение началось в мае. В Евросоюзе отказались считать решение России добровольным, объяснив, что оно продиктовано санкциями Запада.