В ЕС отказались считать добровольным решение России о сокращении добычи нефти

Еврокомиссия: решение России снизить добычу нефти навязано санкциями

Решение России сократить добычу нефти навязано санкциями Запада, сказала Bloomberg комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

«Это было им навязано. У них нет возможности поддерживать объем производства, потому что отсутствует доступ к необходимым технологиям», — пояснила она, почему отказалась считать добровольным решение Москвы о снижении добычи сырья.

Симсон считает, что санкции Евросоюза (ЕС) ограничили способность России найти покупателей на все 10,9 миллиона баррелей в день, которые она добывала в конце 2022 года, даже со скидками. Снижение нефтедобычи вряд ли приведет к росту цен на сырье в долгосрочной перспективе, сказала она.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Между тем экспорт нефти из России упал до шестинедельного минимума. Он снизился на 562 тысячи баррелей в день, или на 16 процентов, в начале февраля.