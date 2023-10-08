Влияние эскалации конфликта в Израиле на стоимость нефти оценили

Bloomberg: эскалация конфликта в Израиле может повлечь рост цен на нефть

Аналитики оценили влияние эскалации конфликта в Израиле на стоимость нефти. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что на данный момент масштабного взлета цен не ожидается, поскольку нет угрозы поставкам, однако все зависит от решений Ирана.

По словам авторов, трейдеры нефти сосредоточены прежде всего на Иране и его возможной реакции. В материале отмечается, что возможный ответный удар Израиля по Ирану разожжет опасения вокруг Ормузского пролива, который Тегеран уже грозил перекрыть.

Также Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против иранской нефти, считают эксперты.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.