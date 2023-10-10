Акции крупнейших производителей оружия взлетели

Акции американских оружейных компаний резко выросли после начала войны в Израиле

Акции крупнейших оружейных компаний резко выросли в цене после начала войны в Израиле. Об этом свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE NOC).

На фоне продолжающегося обострения конфликта Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС стоимость ценных бумаг ведущих американских оборонных предприятий продемонстрировала стремительный взлет. Так, цена акций оружейной корпорации Lockheed Martin к моменту закрытия торговой сессии 9 октября увеличилась 8,93 процента — до 436,53 доллара (плюс 35,8 доллара), RTX — на 4,6 процента, до 72,98 доллара (плюс 3,21 доллара), General Dynamics — на 8,43 процента, до 238,48 доллара (плюс 18,54 доллара), Northrop Grumman — на 11,43 процента, до 471,61 доллара (плюс 48,37 доллара).

Рост котировок продолжился после завершения торгов. Акции Lockheed Martin выросли еще на 0,48 процента, до 438,61 доллара (плюс 2,08 доллара), RTX — на 0,58 процента, до 73,4 доллара (плюс 0,42 доллара), General Dynamics — на 0,24 процента, до 239,05 доллара (плюс 0,57 доллара), Northrop Grumman — на 0,38 процента, до 473,4 доллара (плюс 1,79 доллара).

Ранее газета Financial Times сообщала о выгоде еще нескольких западных оборонных предприятий от войны в Израиле. Речь шла о росте стоимости акций шведской авиастроительной компании Saab на 8,6 процента, итальянской Leonardo и немецкой Rheinmetall — более чем на 4,5 процента.

Увеличение котировок наблюдалось с начала обострения боевых действий на Ближнем Востоке. Утром 7 октября движение ХАМАС нанесло массовые ракетные удары по территории Израиля. В ответ власти страны за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа.