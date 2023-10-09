Западные компании получили выгоду от войны в Израиле

FT: акции шведской Saab выросли на 8,6 процента на фоне войны Израиля и ХАМАС

Акции оборонных компаний в Европе и США резко выросли на фоне войны Израиля и ХАМАС, сообщает Financial Times (FT). Среди лидеров роста оказались бумаги шведской авиастроительной компании Saab, подорожавшие на 8,6 процента, и американской Lockheed Martin, выросшие к 15:15 по московскому времени почти на 5 процентов.

В ходе торгов 9 октября также более чем на 4,5 процента прибавляли акции итальянской Leonardo, выпускающей в том числе вертолеты, и немецкой Rheinmetall, производящей танки.

Рост котировок наблюдается на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Утром, 7 октября, движение ХАМАС начало наносить ракетные удары по Израилю. В ответ власти страны официально объявили, что страна находится в состоянии войны. Пункт закона о правительстве, регулирующий порядок его объявления, был приведен в действие впервые с арабо-израильской войны Судного дня 50-летней давности.

За 48 часов Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов, введена полная блокада сектора Газа. «Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто», — заявил в связи с этим глава Минобороны Израиля Йоав Галант.