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14:23, 9 октября 2023Экономика

Курс доллара превысил максимум с 2022 года

Курс доллара на Мосбирже превысил максимум с марта 2022 года

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 9 октября, курс доллара превысил 102 рубля, что стало максимумом с марта 2022 года, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро поднялся выше 108 рублей, что не позволило европейской валюте обойти уровень середины августа. Курс юаня прошел отметку 14 рублей, так что китайская валюта также обновила годичный максимум.

На максимуме доллар доходил до 102,28 рубля, евро — до 108,03 рубля. Предыдущий локальный максимум доллар взял 14 августа, тогда курс достигал 101,75 рубля.

Два месяца назад Центробанк по итогам внеочередного заседания совета директоров поднял ключевую ставку с 8,5 процента до 12 процентов. После этого экспортеров предупредили о возможности возвращения обязательных продаж валютной выручки, что в совокупности поспособствовало укреплению рубля.

Курс доллара от TradingView

В сентябре регулятор поднял ставку до 13 процентов, но принятые меры пока не позволяют остановить ослабление российской валюты. Власти полагают, что экономике необходим более крепкий рубль. В частности, помощник президента Максим Орешкин в августе отмечал, что главной причиной сложностей остается мягкая денежно-кредитная политика.

На прошлой неделе Орешкин, отвечая на вопрос, когда можно ждать повышения курса рубля, объяснил, что «рано или поздно». В свою очередь пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков предложил привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя зависимыми от определенных колебаний курса доллара.

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    Платон Щукин
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